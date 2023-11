Milan supera Donnarumma, bate PSG e embola grupo da morte da Champions

Milan e PSG voltam a jogar pelo torneio no dia 28 e serão mandantes: os italianos encaram os alemães, enquanto os franceses medem forças com os ingleses.

O resultado deixa os donos da casa com cinco pontos e na 3ª colocação da chave. O time de Mbappé e companhia estacionou nos seis pontos e viu o Borussia Dortmund tomar a liderança (com sete) ao vencer o agora lanterna Newcastle (que tem quatro).

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Milan usou a força de sua torcida no San Siro e ressurgiu na Champions League. A equipe de Stefano Pioli superou o PSG de virada por 2 a 1, embolou a tabela do Grupo F e, de quebra, levou a melhor sobre Donnarumma, que deixou os italianos para se transferir ao clube francês. O goleiro, inclusive, foi vaiado e recebido com chuvas de notas falsas.

