Ramiz Brahimaj fica com orelha pendurada após levar golpe brutal no UFC

Um confronto entre Max Griffin e Ramiz Brahimaj, ocorrido no UFC em Las Vegas, nesse sábado (7), terminou com uma cena fortíssima. É que o americano Ramiz sofreu um corte profundo e ficou com parte da orelha pendurada após ser atingido por uma cotovelada do rival.

O incidente ocorreu no terceiro assalto, a luta já estava prestes a encerrar e Brahimaj estava encurralado na grade do octógono recebendo uma série de golpes. Ao tentar reagir, Griffin desferiu a cotovelada e abriu a orelha do atleta.

O sangue esguichou imediatamente e fez com que o árbitro interrompesse e finalizasse o duelo. Ramiz precisou de atendimento médico ainda no octógono, mas se recupera bem.