Rafinha deixa PSG e fecha com Al-Arabi após interesse do Atlético-MG

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ex-Barcelona, Inter e PSG, Rafinha fechou com o Al-Arabi, do Qatar, por duas temporadas. O novo camisa 10 do time chega após algumas tentativas de negociação do Paris para liberar o jogador.

O brasileiro chegou ao PSG em 2020, mas não teve muitas oportunidades em campo. O clube o emprestou para o Real Sociedad e agora consegue a liberação em definitivo do meia.

Durante as negociações, o nome do Atlético-MG foi um dos que surgiu como possível destino do jogador. Rafinha foi oferecido ao clube brasileiro, que o enxergava como um bom reforço, mas a conversa não foi para frente.

Com a camisa 10 do Al-Arabi, Rafinha chega com moral para disputar as próximas duas temporadas pelo time da casa da Copa do Mundo 2022.