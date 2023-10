Rafael Tavares deseja renovar com o Amazonas e aguarda proposta do clube

Manaus/AM - Um dos principais nomes do elenco do Amazonas desde o ano passado, Rafael Tavares teve seu vínculo encerrado com a Onça-pintada, após o título da Série C. O meia-atacante, que está em São Paulo curtindo as férias com a família, já começou os treinos de pré-temporada e manifestou o desejo de seguir no clube para 2024, quando a equipe disputa a Série B. Porém, ainda aguarda uma proposta oficial da diretoria aurinegra.

"Então, antes de sair daí (Manaus) eu tinha conversado com o presidente. Ele ficou de me falar alguma coisa, mas eu saí daí e a gente não conversou nada por enquanto. Estou em casa descansando. Tenho bastante propostas para ir para outros lugares, time de Série B aqui de São Paulo, disputar o Paulistão, proposta de fora também. Mas a minha felicidade está aí, né?", disse Rafael Tavares.

"Faz dois anos que eu estou aí. As coisas que eu conquistei, o povo amazonense gosta muito de mim. Então eu prefiro estar num lugar que as pessoas gostam de mim e que eu vou ser feliz, que as pessoas me respeitam, que talvez indo para outro lugar, eu vou ter que começar a fazer minha história tudo de novo. Estou esperando o contato do presidente do Amazonas para a gente começar a conversar e, se Deus quiser, acertar alguma coisa para a gente poder estar voltando para Amazonas", completou o meia..