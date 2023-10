Rafael Tavares celebra dois acessos seguidos com o Amazonas FC

Manaus/AM - O meia Rafael Tavares conseguiu dois feitos importantes pelo Amazonas FC: garantiu dois acessos seguidos. A equipe retornou à Série B do Brasileiro no último sábado (8) ao bater o Botafogo-PB por 2 a 0 na Arena da Amazônia com mais de 44 mil torcedores.

"O sentimento é inexplicável. Primeiro eu quero agradecer e honrar o nome de Jesus, porque vem nos abençoando muito aqui em Manaus, no Amazonas. Fico muito feliz, toda vez a Série D, o acesso para a Série C, agora acesso para a Série B, campeão do estadual. Então é só alegria. Que nem sempre eu falo, eu sou muito feliz aqui, estou muito feliz aqui", disse.

E continuou: "Essa terra aqui está me dando coisas que eu nunca vivi. Então é só agradecer a Deus e a minha família, que sempre está torcendo por mim. E gratidão também ao Amazonas por ter aberto a porta para eu estar aqui. O sentimento de felicidade demais, meus companheiros também veem as famílias deles felizes, a minha família feliz também. Então eu fico muito gratificante a fazer o gol, a participar de tudo isso. Só felicidade".