Nilton Lins disputa Jogos Universitários Brasileiros em Santa Catarina

Manaus/AM - Com um total de 46 pessoas, entre atletas/alunos, treinadores e equipes técnicas, a Universidade Nilton Lins estreia nesta terça-feira (10), representando o Amazonas, na 71ª edição dos Jogos Universitário Brasileiros, que acontece até o próximo dia 21, na cidade de Joinville (SC).

Entre os destaques da delegação está a equipe de Handebol Masculino, que pela primeira vez irá representar o estado na 1ª divisão do torneio nacional.

Sob o comando do treinador José Carlos Ferreira, o time coleciona títulos estaduais e nacionais, incluindo o primeiro lugar na divisão de acesso dos Jogos Universitários Brasileiros de 2022 e inicia sua jornada contra a equipe da Uninassau (PI), em partida que será disputada às 19h30.

Além do Handebol, a Nilton Lins irá representar o Amazonas na Luta Olímpica, no Vôlei Feminino e Masculino, no Basquete Masculino e no Tênis.

Os Jubs 2023 são a maior competição universitária da América Latina, reunindo 5 mil participantes dos 27 estados do País divididos em 21 modalidades.

Desde sua fundação, há 35 anos, a Universidade Nilton Lins tem entre seus pilares, o apoio e incentivo à pratica esportiva no Amazonas, e tem em seu histórico uma série de conquistas em competições universitárias estaduais, nacionais e internacionais em diversas modalidades.

Por meio do Programa de Incentivo ao Esporte, desenvolvido pela Fundação Nilton Lins, em parceria com a Universidade e as escolas, os alunos/atletas que integram as equipes esportivas recebem bolsas de estudo, além de suporte técnico e uniformes para as competições.

