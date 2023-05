Quem é o brasileiro que 'entortou' russo e encantou Dana White no UFC

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diego Lopes deixou uma primeira impressão positiva no mundo do UFC após luta no último fim de semana.

O brasileiro deu trabalho para Movsar Evloev em sua estreia no UFC. Lopes esteve perto de impor ao russo sua primeira derrota na carreira, com oportunidades de finalização que 'entortou' o rival. Apesar das fortes investidas, o lutador mais experiente prevaleceu e venceu por decisão unânime.

O desempenho de Diego Lopes impressionou Dana White. O presidente do UFC elogiou o brasileiro, que provou merecer uma chance na principal liga de MMA do mundo.

Conheça mais sobre a história de Diego Lopes. O brasileiro de 28 anos mora fora do país, já passou por reality show e tem currículo de veterano no MMA.

DE MANAUS PARA O MÉXICO

A ligação de Diego Lopes com o mundo da luta vem de longa data. Ele começou a treinar jiu-jítsu com cinco anos, tendo o pai Elias Freitas como mestre.

O brasileiro iniciou sua trajetória no MMA aos 17 anos. Lopes venceu sete de suas nove lutas no Brasil.

Lopes mudou de país em 2015. O jovem de Manaus recebeu oportunidade de ensinar jiu-jítsu em academia em Cancún, no México. Após cumprir o contrato, mudou-se para a capital do país e investiu em sua carreira no MMA.

O brasileiro foi campeão no México. Lopes conquistou o cinturão do peso-pena na LUX Fight League. Para alcançar e defender o título, ele superou os lutadores ex-UFC Rony 'Jason', Marco Beltran e Masio Fullen.

CHANCE NO CONTENDER SERIES

A primeira oportunidade para se aproximar do UFC aconteceu em 2021. Diego Lopes recebeu convite para participar do Dana White's Contender Series, reality que tem como objetivo encontrar novos talentos para a liga.

O convite chegou com apenas duas semanas de antecedência. Lopes foi chamado para substituir Khusein Askhabov em embate contra Joanderson Tubarão.

Lopes perdeu e viu o outro brasileiro ganhar chance no UFC. Após a derrota, realizou lutas na Fury FC e na LUX Fight League, ampliando suas credenciais para receber um convite de Dana White.

A ESTREIA NO UFC

As grandes oportunidades aparecem de última hora para Diego Lopes. O brasileiro recebeu convite para substituir Bryce Mitchell e enfrentar Movsar Evloev no UFC 288.

Mesmo com apenas cinco dias de antecedência, Lopes não hesitou ao aceitar o convite. Ele declarou que costuma acompanhar todos os grandes nomes de sua categoria (peso-pena), o que diminuiu o desafio de se preparar para a luta.

Lopes chegou perto de finalizar Evloev mais de uma vez. O brasileiro começou forte, encaixou golpe no rosto do adversário e finalização, mas não foi agraciado pela decisão dos juízes. O russo alcançou sua 17ª vitória em 17 lutas no MMA.

O embate ganhou o prêmio de 'Luta da Noite'. Lopes e Evloev faturaram bônus de U$ 50 mil (R$ 249 mil na cotação atual) cada.

Fantástico, foi um desempenho incrível. O garoto tem um coração enorme. Ele é um guerreiro absoluto. Amei cada minuto daquela luta. Ele lutou muito bem, vamos deixar o corte de cabelo dele de lado" Dana White, sobre Diego Lopes