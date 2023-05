Por que o pivô camaronês Joel Embiid foi eleito MVP da NBA

O "Embidão da Massa" foi a grande estrela da campanha do Philadelphia, com 54 vitórias e 28 derrotas na temporada. Os 76ers ficaram em terceiro lugar da Conferência Leste.

Detalhe: Embiid pontuou mais fora do que dentro do garrafão. Seus dois principais concorrentes ao MVP, os pivôs Nikola Jokic e Giannis Antetokounmpo, fizeram a maioria dos seus pontos em torno da tabela.

