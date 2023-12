Quem é Marcelinho Carioca; ex-jogador desaparecido em São Paulo

Conhecido por ser um dos principais nomes do futebol brasileiro na década de 90 e início dos anos 2000, Marcelinho Carioca, de 51 anos, marcou 307 gols (86 de falta) em 878 partidas na carreira. Apesar da origem carioca, como deixa claro o apelido, Marcelinho teve sua passagem mais marcante no futebol pelo Corinthians, onde se tornou um dos grandes ídolos da história do clube.

A principal marca do jogador era a cobrança de falta, virtude que lhe rendeu o apelido de "pé de anjo".

A Polícia Civil de São Paulo investiga o desaparecimento do ex-jogador, que teve o carro encontrado em Itaquaquecetuba, em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. Sua última aparição pública foi no show da Tardezinha, de Thiaguinho, no sábado (16).

Marcelinho começou sua carreira no Flamengo, onde jogou de 1988 a 1993. Foi no Corinthians, no entanto, que ele se consolidou como um dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Em oito anos pelo clube, Marcelinho conquistou dez títulos, incluindo o Mundial de Clubes da FIFA em 2000, dois títulos do Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, quatro Campeonatos Paulistas, a Copa Bandeirantes de 1994 e o Troféu Ramón de Carranza de 1996.

Marcelinho era um jogador habilidoso e criativo, com um toque de bola refinado. Era também um exímio cobrador de falta, sendo considerado um dos melhores da história do futebol brasileiro. Marcelinho marcou 86 gols de falta ao longo da carreira, sendo 46 pelo Corinthians.

Dois suspeitos são presos suspeitos no desaparecimento de Marcelinho Carioca

O ex-jogador também foi um dos protagonistas da Democracia Corinthiana, movimento que pregava a participação dos jogadores nas decisões do clube. Marcelinho foi um dos líderes do movimento e ajudou a levar o Corinthians a um período de grande sucesso.

Após deixar o Corinthians, Marcelinho jogou por outros clubes, como o Valencia, da Espanha, o Flamengo, o Grêmio, o Botafogo e o Vasco. Ele encerrou a carreira em 2014, pelo Audax Rio.

Marcelinho Carioca é um dos maiores ídolos da história do Corinthians e do futebol brasileiro. Seu estilo de jogo único e sua habilidade com a bola o tornaram um jogador inesquecível.