Polícia investiga desaparecimento de Marcelinho Carioca

O advogado do atleta, Eduardo Rodrigues, e seu assessor de imprensa, Rafael Menezes, também confirmam o desaparecimento de Marcelinho. Segundo eles, a polícia trabalha com a linha de sequestro.

A polícia foi acionada para investigar um carro que havia sido encontrado abandonado em Itaquaquecetuba, região metropolitana de São Paulo, na noite deste domingo (17). Após conferir a placa do veículo, ficou constatado que ele é ligado ao ex-jogador do Corinthians.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.