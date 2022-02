Quedas e choro de Valieva são alívio para o COI nos Jogos de Pequim

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cada competidora que entrava na pista, aumentava a expectativa para a chegada da apresentação de Kamila Valieva, a russa de 15 anos considerada a grande favorita na patinação artística dos Jogos de Inverno de Pequim.

A jovem, porém, tinha mais preocupações do que sua performance nesta quinta (17): ela está sob investigação por conta de uma acusação de doping.

O momento mental se refletiu no gelo. Valieva caiu em duas oportunidades e se apoiou no chão em outro movimento. Ao final da prova, ela chorou, provavelmente ciente de que ficaria fora do pódio, o que foi comprovado em seguida. A russa terminou em quarto lugar.

De qualquer forma, o COI (Comitê Olímpico Internacional) já havia anunciado que, caso Valieva conquistasse uma medalha, não haveria cerimônia de premiação, justamente para que ela não fosse premiada em meio ao caso do doping.

A substância encontrada em seu teste, feito em 25 de dezembro de 2021, foi a trimetazidina, droga usada no tratamento de doenças cardiovasculares. O resultado das amostras, enviadas para um laboratório sueco, foi divulgado apenas na semana passada.

As medalhas de ouro e de prata nesta quinta, porém, ficaram com o Comitê Olímpico Russo. Anna Scherbakova se sagrou campeã olímpica, numa dobradinha com Alexandra Trusova. A japonesa Kaori Sakamoto completou o pódio.

HÓQUEI

O Canadá venceu os Estados Unidos na decisão do hóquei feminino, por 3 a 2, e conquistou a medalha de ouro em Pequim.

As canadenses abriram o placar logo no começo da partida, com Sarah Nurse. A equipe ampliou a vantagem com Marie-Philip Poulin (duas vezes) que, de quebra, se tornou a primeira atleta a anotar gols em quatro finais olímpicas de hóquei.

Os EUA diminuíram com Hilary Knight e Amanda Kessel, mas terminaram com a medalha de prata.

PATINAÇÃO

A patinadora Miho Takagi, do Japão, fez história na prova dos 1.000 m da patinação de velocidade.

Miho Takagi celebra com a bandeira do Japão após conquistar o ouro na patinação de velocidade Susana Vera/Reuters Miho Takagi celebra com a bandeira do Japão após conquistar o ouro na patinação de velocidade **** Takagi, 27, quebrou o recorde olímpico e levou o ouro com o tempo de 1min13s19, conquistando sua quarta medalha em Pequim --todas as outras foram de prata .

A holandesa Jutta Leerdam (1min13s83) e a americana Brittany Bowe (1min14s61) completaram o pódio.

ESQUI CROSS

Campeã mundial em 2021, a sueca Sandra Naeslund, 25, confirmou seu favoritismo no esqui cross e ficou com a medalha de ouro nesta quinta-feira, em seu primeiro pódio olímpico na carreira.

Marielle Thompson, do Canadá, ganhou a medalha de prata e, após uma revisão, a suíça Fanny Smith foi punida e perdeu a medalha de bronze, entregue à alemã Daniela Maier.

COVID-19

O Comitê Organizador dos Jogos de Pequim divulgou na noite de quarta (16) que nenhum dos quase 69 mil testes teve resultado positivo para a Covid-19. Desde o dia 23 de janeiro, foram realizados mais de 1,6 milhão de testes, com 435 casos.