Michael Masi, diretor de provas da Fórmula 1, é demitido

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A FIA (Federação Internacional de Automobilismo) publicou um vídeo em suas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (17), anunciando mudanças na Fórmula 1. Entre elas estão: a saída de Michael Masi, ex-diretor de provas da F-1, o fim das comunicações de rádio diretas com diretor da corrida e um controle remoto da corrida que irá ajudar o diretor a tomar decisões (algo similar ao VAR no futebol).

O anúncio foi feito pelo novo presidente da associação Mohammed Ben Sulayem. Masi será substituído por Niels Wittich e Eduardo Freitas, que se revezarão na função.

Foi Michael Masi quem decidiu, no GP de Abu Dhabi, que os carros retardatários que estavam entre Lewis Hamilton e Max Verstappen saíssem dali durante a atuação do carro de segurança.

Sem ninguém entre eles e com o holandês com pneus novos, a ultrapassagem na última volta rendeu também o primeiro título mundial do piloto da Red Bull.

Tudo isso tem sido investigado internamente pela FIA, que ainda em 2021 considerou que "comunicações entre a direção de prova [de Masi] e as equipes criaram incompreensões e reações significativas" no GP de Abu Dhabi, o que esta falha "manchou a imagem do campeonato".

Veja o pronunciamento completo de Mohammed Ben Sulayem:

"Senhoras senhores,

Durante a reunião da Comissão de F1 em Londres, apresentei parte do meu plano para um novo passo na arbitragem da Fórmula 1.

Tirando conclusões da análise detalhada dos eventos do último Grande Prêmio de F1 Abu Dhabi e da temporada de 2021, propus uma reforma profunda da organização da arbitragem e direção de corrida. Foi unanimemente apoiado pelo CEO da F1 e pelos diretores das equipes.

Aqui está o meu plano para essas mudanças estruturais:

Primeiramente, para auxiliar o diretor de prova no processo de tomada de decisão, será criada uma Sala Virtual de Controle de Corrida. Assim como o Árbitro Assistencial de Vídeo (VAR) no futebol, ele será posicionado em um dos Escritórios da FIA como reserva fora do circuito. Em conexão em tempo real com o diretor de corrida da FIA F1, ajudará a aplicar os regulamentos esportivos usando as ferramentas tecnológicas mais modernas.

Em segundo lugar, as comunicações de rádio diretas durante a corrida, atualmente transmitidas ao vivo por todas as TVs, serão removidas para proteger o diretor da prova de qualquer pressão e permitir que ele tome decisões pacificamente. Ainda será possível fazer perguntas ao diretor de prova, de acordo com um processo bem definido e não intrusivo.

Em terceiro lugar, os procedimentos de unlapping por trás do safety car serão reavaliados pelo Comitê Consultivo Esportivo da F1 e apresentados à próxima Comissão da F1 antes do início da temporada.

E, finalmente, gostaria de informar que uma nova equipe de gerenciamento de corrida será formada a partir de Barcelona para a sessão de testes.

Niels Wittich e Eduardo Freitas atuarão alternadamente como Diretor de Prova, auxiliados por Herbie Blash como conselheiro sênior permanente.

Michael Masi, que realizou um trabalho muito desafiador por três anos como diretor de corrida da Fórmula 1 após Charlie Whiting, receberá uma nova posição na FIA.

Apresentei este plano completo aos membros do Conselho Mundial de Automobilismo e ao Senado, que deram total apoio.

Com este plano, a FIA abre caminho para um novo passo na arbitragem da Fórmula 1. Sem os árbitros, não há esporte. Respeito e apoio dos árbitros é a essência da FIA. É por isso que essas mudanças estruturais são cruciais em um contexto de forte desenvolvimento e expectativas legítimas de pilotos, equipes, fabricantes, organizadores e, claro, os fãs.

Agradeço de coração a todos aqueles que contribuíram para esta reforma.

Essas mudanças nos permitirão iniciar a temporada 2022 da Fórmula 1 nas melhores condições, e nosso esporte será ainda mais amado e respeitado.

Obrigado pela sua atenção."