Quebra de recordes marcam atividades no Parque Aquático da Vila Olímpica

Manaus/AM - A Copa Amazonas Troféu Eduardo Picinini marcou o retorno das atividades oficiais do Parque Aquático de Alto Rendimento da Vila Olímpica de Manaus com quebra de recordes. Os nadadores Adriele Marcela, 12 anos, e Caio Arcos, de 18, estão classificados para o Interfederativo, em julho, na Paraíba.

De acordo com a presidente da Federação Amazonense de Desporto Aquáticos do Amazonas (Fada), Cláudia Nobre Lisboa, os nadadores participantes também somam índices para dois Campeonatos Brasileiros de Inverno, infantil e juvenil, que serão realizados nos meses de junho e julho.

“É com grande felicidade que retornamos a essa casa, que é a Vila Olímpica de Manaus, com o nosso principal evento que é a Copa Amazonas. Esse campeonato nos revela as promessas da nova geração, como Adriele Marcela, Pietra Menezes e Caio Arcos que já estão classificados para o Brasileiro de Inverno”, disse Cláudia Nobre Lisboa.

Para Jacinete Cordeiro, mãe da Adriele Marcela, é muito gratificante ver a evolução da filha. “Ela gosta do que faz e a gente apoia ela em tudo, agora, com o incentivo do estado estamos evoluindo muito. A expectativa tá grande para a disputa do seu primeiro Brasileiro em junho, em São Paulo”.

Com o apoio do Governo do Amazonas, por meio do Bolsa Esporte, coordenado pela Sedel, a nadadora mantém uma jornada de treino diário, sua dedicação resultou o melhor índice técnico da Copa Amazonas, Troféu Eduardo Picinini, na categoria infantil. Com quatro recordes, nos 1.500, 800, 400 e 200 metros livres absoluto na piscina de 50 metros, conquistou o 1° lugar no ranking Brasileiro.

Resultado geral por equipes:

Categoria Mirim:

Campeão- N.B.R

Categoria Petiz

Campeão - N.B.R

Resultado Absoluto:

1°lugar - @i.p.n.s.s

2°lugar - N.B.R

3°lugar - Aquática Amazonas

Melhor índice técnico da competição:

Feminino – Adriele Marcela

Masculino – Caio Arcos

Atletas mais eficientes da competição:

(que mais pontuaram para seus clubes)

Feminino- Kathleen Manoellaa

Masculino- Alyson Monteiro