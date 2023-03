Quanto o milhão de euros 'perdido' por Neymar impacta em seu salário anual

Neymar entrou em 'desespero' ao saber do dinheiro perdido e brincou com a situação.

Foi uma ação em parceria com a Blaze, site de apostas do qual Neymar é embaixador.

Ele ainda ganha outros US$ 32 milhões 'por fora', com seu trabalho extracampo, em especial contratos de publicidade.

Sendo assim, os R$ 5,6 milhões 'perdidos' no site de aposta representariam aproximadamente 1,8% do seu ganho anual.

Neymar ganha US$ 55 milhões (R$ 306,4 milhões) anuais fixos, entre salários e bônus por metas em campo. Por mês, são cerca de US$ 4,5 milhões (R$ 25 milhões).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.