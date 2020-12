Punida por doping, judoca Rafaela Silva está fora da Olimpíada de Tóquio

A judoca Rafaela Silva está fora da Olimpíada de Tóquio, em 2021, após recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS, sigla em inglês) nesta segunda-feira (21). Ela foi suspensa por dois anos depois de ser flagrada em exame antidoping realizado em agosto do ano passado, durante os Jogos Pan-Americanos de Lima (Peru).

De acordo com a Agência Brasil, Rafaela testou positivo para fenoterol, um broncodilatador utilizado para tratamento de doenças respiratórias. A defesa da judoca alegou que a contaminação pode ter ocorrido acidentalmente, em brincadeira com uma criança que fazia uso da substância. Além da suspensão, ela teve cassadas as medalhas de bronze conquistadas (individual e por equipes) no Mundial de Judô do ano passado. Os resultados no Grand Slam de Brasília e no Pan de Lima já haviam sido desconsiderados quando a punição à judoca foi aplicada.

O julgamento de Rafaela foi realizado em 10 de setembro, por videoconferência.