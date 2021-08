PSG se aproxima e tem 'acordo iminente' com Messi, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Oficialmente fora do Barcelona há apenas um dia, Lionel Messi ainda não aceitou a proposta do PSG, mas, no entendimento do clube francês, o anúncio do argentino é apenas questão de tempo.

Segundo o jornal 'AS', fontes próximas ao clube enxergam o acordo como 'iminente', dando como certa a contratação para a temporada.

Existe ainda no radar do PSG o 'fator' Mbappé. O jornal aponta que seria economicamente inviável manter Messi, Neymar e o jovem atacante no plantel, e a contratação do argentino poderia significar a saída do francês.

Uma venda imediata de Mbappé na casa dos 180 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão) poderia custear a folha de pagamento de Messi por pelo menos duas temporadas, além do bônus de transferência e eventuais comissões. O L'Equipe, da França, fala em um salário anual de 80 milhões de euros (R$ 487 milhões) para o argentino.

Desde o fim da última temporada, Mbappé reluta em renovar seu contrato com o PSG. Nem mesmo a renovação de Neymar e das contratações badaladas para a temporada, como a de Donnarumma e Wijnaldum teriam feito com que o atacante mudasse de ideia. Segundo a imprensa europeia, o desejo do atleta é a transferência ara o Real Madrid.

Em entrevista coletiva, o técnico do PSG, Mauricio Pochettino, afirmou que "o clube está trabalhando" para a contratação. "Estamos analisando todas as possibilidades e, com certeza, essa é uma", disse.

Uma TV espanhola divulgou que o clube francês alugou a Torre Efifel para a próxima terça-feira (10), com motivo de reserva ainda desconhecido, o que acendeu a possibilidade de um anúncio bombástico, como a contratação de um astro de tal importância mereceria.