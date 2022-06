PSG inicia reformulação, acerta substituto de Leonardo e mira novo técnico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHARPESS) - Depois de uma temporada considerada melancólica, o PSG começou a reformulação esportiva com a contratação do português Luis Campos, que ocupará a vaga do brasileiro Leonardo e será o novo consultor esportivo. A informação é do jornal francês 'Le Parisien'.

Campos será o homem-forte do futebol do PSG e trabalhará ao lado de Antero Henrique, que já teve passagem pelo clube entre 2017 e 2019. O português terá a missão de liderar uma 'revolução' no elenco.

Ainda de acordo com a publicação, ele já tem como alvo um zagueiro, dois meio-campistas e um atacante versátil no radar. Além disso, são esperadas mais de dez saídas de jogadores do atual elenco.

E o novo técnico?

Outra decisão a ser tomada pelo substituto de Leonardo é em relação à iminente saída do técnico Maurício Pochettino. O argentino tem mais um ano de contrato com o PSG, mas não deve permanecer.

O jornal destaca que o nome que mais agrada Campos é o de Christophe Galtier, atualmente no Nice, mas que nenhuma definição foi tomada. Eles trabalharam juntos no Lille em 2021 e conquistaram o título francês.