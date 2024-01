PSG é investigado por suposto lobby para Messi ganhar Bola de Ouro

Lionel Dangoumau, atual diretor do L'Équipe e da France Football, defendeu a integridade da premiação, destacando que o júri é composto por 100 jornalistas de 100 países diferentes, e refutou as acusações.

Pascal Ferré negou qualquer envolvimento no caso e disse que sua comitiva elegeu Lewandowski como o melhor jogador do mundo na ocasião. Atualmente, Ferré faz parte da equipe de comunicação do PSG.

O clube parisiense estreitou relações com Pascal Ferré, então editor-chefe da France Football, e o presenteou neste período para viabilizar uma "compra de votos". Entre alguns presentes, estariam inclusos ingressos para jogos do PSG.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.