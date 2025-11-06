   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Promessa do Dallas Cowboys, da NFL, morre aos 24 anos

Por Portal Do Holanda

06/11/2025
Esportes


Foto: Reprodução/Instagram Dallas Cowboys

Alerta: Conteúdo sensível. Se você ou alguém que você conhece está passando por um momento difícil, com pensamentos de desesperança ou vontade de tirar a própria vida, procure ajuda imediatamente. No Brasil, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece atendimento gratuito e confidencial 24 horas por dia, pelo telefone 188 ou pelo site cvv.org.br, com apoio emocional feito por voluntários. Falar sobre o que está sentindo pode ser o primeiro passo para encontrar ajuda e superar a crise.

O jogador da NFL Marshawn Kneeland, de 24 anos, foi encontrado morto na madrugada desta quinta-feira (6) no Texas, EUA, após uma perseguição policial. Ele era considerado uma promessa no esporte.

Segundo a polícia de Frisco, o atleta do Dallas Cowboys teria fugido de uma abordagem de trânsito na noite anterior. Seu carro foi encontrado batido e, horas depois, o corpo do jogador foi localizado dentro de um banheiro portátil, com ferimento de tiro autoinfligido. As autoridades investigam o caso como suicídio.

De acordo com o site TMZ Sports, a namorada de Kneeland, Catalina, havia acionado a polícia após receber uma mensagem de despedida e relatar que o jogador enfrentava problemas psicológicos e estava armado. O Departamento de Polícia de Frisco confirmou que o atleta já havia demonstrado “intenções suicidas” antes do episódio.

Em nota, o Dallas Cowboys lamentou a morte do jogador, descrevendo-o como “um companheiro de equipe querido e membro valioso da organização”. O agente de Kneeland, Jonathan Perzley, também prestou homenagem, dizendo estar devastado com a perda. “Marshawn era pura dedicação e humanidade. Perder alguém com seu talento e coração é uma dor indescritível”, declarou.

No Brasil, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece atendimento gratuito e confidencial 24 horas por dia, pelo telefone 188 ou pelo site cvv.org.br, com apoio emocional feito por voluntários. Falar sobre o que está sentindo pode ser o primeiro passo para encontrar ajuda e superar a crise.

