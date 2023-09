Projetos sociais recebem mais de 50 kit esportivos em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME) deu início ao programa “Esporte na Comunidade 2.0”. No último sábado (16), em cerimônia na Praça de Alimentação do Dom Pedro, 51 projetos sociais da capital amazonense foram contemplados com novos kits esportivos.

Entre as modalidades atendidas estão projetos de futsal, artes marciais, vôlei e futebol. As crianças e jovens vão poder usufruir de equipamentos esportivos como bolas, redes, cones, coletes, entre outros itens que vão auxiliar no cotidiano das aulas. Somando todo o programa desde o início, são mais 200 projetos beneficiados.

Com a entrega deste sábado, o “Esporte na Comunidade” totalizou o benefício direto a mais de 22 mil crianças e jovens das quatro zonas de Manaus, acentuando o investimento e atenção da Prefeitura junto ao esporte comunitário, além do incentivo à prática de atividades físicas para mais qualidade de vida.

“Hoje é a festa do esporte comunitário. Temos mais de 22 mil jovens beneficiados em todas as quatro zonas de Manaus. Essa é a determinação do nosso prefeito David Almeida, do nosso diretor-presidente, em transformar Manaus numa cidade mais esportiva para se viver. Vamos juntos”, destacou o coordenador do Esporte na Comunidade, Roberto Dinamite.