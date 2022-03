Projeto que prevê 80% de desconto em ingressos de futebol é aprovado no RS

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Projeto de Lei 222/2019, chamado Futebol para Todos, foi aprovado nesta terça-feira (15), no Plenário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. De autoria do deputado Gaúcho da Geral (PSD) —conhecido membro da organizada Geral do Grêmio— o projeto prevê descontos de até 80% para torcedores de baixa renda.

Foram 40 votos favoráveis conquistados na votação de hoje. O PL, agora, depende da sanção do Governador Eduardo Leite (PSDB). O prazo para isso deve ser inferior a 30 dias.

"O futebol no Brasil, infelizmente, está ficando cada vez mais elitizado. É fundamental manter o nosso esporte mais apaixonante ao alcance de todos. O povo é a essência do futebol e precisa voltar aos nossos estádios. O futebol precisa ser de todos, e todos os torcedores, independente da classe social, tem o direito de torcer pelo seu time no estádio. Esse Projeto de Lei busca justamente por isso", disse o deputado via assessoria de imprensa.

A carga a ser destinada pelos clubes para os preços populares é de 5% daquela remessa destinada a comercialização para quem não é sócio. Desta forma, o plano é não prejudicar financeiramente os clubes ou tirar público dos estádios.

"É importante também ressaltar o papel do esporte e, no nosso país, especialmente do futebol na criação das nossas crianças. A nossa luta é para que as mais humildes também tenham o direito de acompanhar o seu time do coração no estádio", completou.

O desconto de 80% será sobre o valor inteiro do bilhete mais barato do estádio. Terão direito ao benefício, torcedores de baixa renda identificadas e caracterizadas pelo Cadastro Único para Programas Sociais.