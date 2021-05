Procuradoria acusa médicos de homicídio com dolo eventual por morte de Maradona

A atualização das acusações ocorre depois de a junta médica responsável por investigar as causas da morte do ex-jogador ter apresentado um relatório com mais de 70 páginas, nas quais aponta que Maradona foi "abandonado à própria sorte".

Leopoldo Luque, responsável pela operação de um hematoma na cabeça de Maradona no dia 3 de novembro de 2020, pouco menos de um mês antes da morte do ídolo argentino, também será interrogado por suposto uso de documento privado adulterado.

Além do neurocirurgião Leopoldo Luque, que era o médido particular de Maradona, participarão dos interrogatórios: os enfermeiros Ricardo Omar Almirón e Dahiana Gisela Madrid; o coordenador dos enfermeiros, Mariano Perroni; a médica que coordenava a internação domiciliar para a companhia Swiss Medical, Nancy Forlini; o psicólogo Carlos Ángel Díaz; e a psiquiatra Agustina Cosachov.

