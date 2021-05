Manifestantes protestam contra realização de Copa América na Colômbia

Na véspera, também na cidade de Barranquila, outra partida do campeonato sul-americano de clubes também precisou ser interrompida. Já em Pereira, um jogo da Libertadores foi atrasado em uma hora porque estava bloqueada a saída dos atletas do Nacional-URU do hotel em que estavam hospedados.

Ela apareceu em cartazes e pichações nesta quarta e já havia sido exibida anteriormente, em partidas da Copa Libertadores realizadas na Colômbia. Na semana passada, um jogo do Atlético-MG em Barranquilla precisou ser interrompido cinco vezes porque o gás lacrimogêneo usado por policiais contra manifestantes na parte externa do estádio estava atrapalhando os jogadores.

A competição entre seleções da América do Sul tem início marcado para 13 de junho e sede dividida entre Argentina e Colômbia. A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) insiste que não haverá mudanças na programação, mas já trabalha internamente com a possibilidade de concentrar os jogos na Argentina.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um ambiente de acentuada tensão social há três semanas, a Colômbia teve nesta quarta-feira (19) protestos diretamente ligados ao futebol. Manifestantes se reuniram nos arredores do estádio El Campín, em Bogotá, e cobraram que o país abra mão de receber a Copa América a partir do próximo mês.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.