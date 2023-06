Princesa do Solimões perde para Tuna Luso na Série D

Manaus/AM - O Princesa do Solimões perdeu por 1 a 0 para Tuna Luso neste domingo (1), jogando no estádio Souza, em Belém/PA, pela sétima rodada da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. A derrota impede o Tubarão de se aproximar dos líderes do Grupo A, Nacional-AM e Águia de Marabá.

O gol da vitória do time paraense foi marcado por Paulo Rangel, aos 35 minutos do segundo tempo. O resultado mantém o Princesa com oito pontos, na quarta posição do grupo, mas o time deve perder a posição ao final da rodada.

A campanha do Princesa na Série D ainda não tem vitória fora de casa, o clube acumula três derrotas e um empate longe de Manacapuru. Na próxima rodada o time voltará a enfrentar a Tuna Luso, mas dessa vez jogando em casa, na próxima quarta-feira (14).