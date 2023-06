Primeiro treino livre no GP do Canadá é cancelado por problema com câmeras

"O reinício da sessão foi adiado devido a problemas com a estrutura de câmeras de transmissão interna ao redor do circuito. Os organizadores estão trabalhando para resolver o problema e até esse momento não podemos recomeçar por razões de segurança", escreveu a FIA.

A sessão foi paralisada com bandeira vermelha cinco minutos após o início. Pierre Gasly, da Alpine, se queixou de problemas no semieixo e nas marchas de sua Alpine enquanto tentava fazer a primeira volta. O carro parou e, após dois minutos de bandeira amarela, o treino foi paralisado. Fiscais de pista retiraram o veículo.

Houve problema com sistema interno de câmeras no circuito Gilles Villeneuve, em Montréal. A transmissão continuou chegando normalmente ao público, mas a direção de prova deixou de receber algumas imagens e a comunicação entre os equipamentos estava falhando, o que adiou o reinício após razões de segurança.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após 45 minutos de bandeira vermelha, o primeiro treino livre do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, nesta sexta-feira (16), foi cancelado.

