Presidente do São Paulo diz que acertou contratação de Rafinha

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O São Paulo acertou com seu primeiro reforço para a próxima temporada. Em entrevista ao canal do YouTube dos jornalistas Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, o presidente do clube, Julio Casares, afirmou que a equipe do Morumbi assinou o acordo com o lateral-direito Rafinha, que disputou o Brasileiro pelo Grêmio. Ele chega para tentar resolver o problema da posição com um contrato de um ano com opção de renovação para mais uma temporada.

"Acabamos de assinar o contrato com o Rafinha. É um jogador com uma condição técnica importante, de liderança também", disse Casares. O dirigente foi questionado se o lateral teria salários altos e disse que a contratação está dentro do planejado pelo clube.

"Salário do Rafinha completamente adequado ao orçamento. Contrato de um ano e poderá seguir por mais um, com índices de aproveitamento e performance percentual. Acredito muito nesse atleta", completou.

Rafinha chega ao São Paulo depois de uma temporada bastante irregular no Grêmio. O lateral fez 43 partidas pela equipe gaúcha, dando oito assistências. No Brasileirão, a campanha ruim terminou no terceiro rebaixamento do clube para a segunda divisão nacional.

Antes de tentar a contratação de Rafinha, o São Paulo procurou o Flamengo para saber da situação de Rodinei. As conversas, no entanto, não evoluíram.

A lateral direita foi um drama para o São Paulo durante toda a temporada. Com Hernán Crespo, Daniel Alves deixou o meio de campo e voltou para sua posição de origem. Em meados de setembro, porém, ele rescindiu o contrato depois de muita polêmica.

Daniel Alves deixou o São Paulo para a disputa dos Jogos Olímpicos com a seleção brasileira e não se reapresentou no período combinado. Com uma dívida de quase R$ 15 milhões com o jogador, o time do Morumbi acertou sua saída e parcelou os valores que deve.

Desde que Daniel Alves saiu, ninguém conseguiu se firmar na posição. Igor Vinícius foi quem mais teve sequência, mas não o suficiente para dar a segurança de ser titular absoluto. Já Orejuela, que custou R$ 13 milhões, terminou a temporada com apenas 15 jogos.

O colombiano é um dos jogadores que não deve permanecer no São Paulo para a próxima temporada. Orejuela tem negociações avançadas para voltar ao Grêmio. Ele seria cedido por empréstimo com valor fixado e válido até dezembro de 2022.

Os problemas na lateral direita fizeram com que Hernán Crespo e, depois, Rogério Ceni tentassem encontrar soluções pontuais para a posição. Igor Gomes, Marquinhos, Diego Costa e Gabriel Sara chegaram a atuar como laterais.