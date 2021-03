Presidente do São Paulo confirma volta do zagueiro Miranda

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Julio Casares, presidente do São Paulo, confirmou ao SporTV a contratação de Miranda. O zagueiro de 36 anos de idade acertou contrato até o fim de 2022 e volta ao clube que defendeu entre 2006 e 2011.

"A torcida do São Paulo pode esperar, o Miranda está retornando. Falei há pouco com ele no telefone, e ele vem para reforçar o nosso elenco. É um grande valor, um grande zagueiro e um são-paulino que ganhou tudo aqui. Está muito bem, na China jogou 90 minutos em 19 partidas, agora vai passar por exames, mas está tudo certo", disse Casares.

"[O contrato] vai ser por um ano e oito meses, com algumas dinâmicas que vão agregar à marca do São Paulo. Temos bônus de produção, mas garanto que é um bom salário e pode melhorar muito após o fim de 2021. É um grande reforço que vai fortalecer o elenco de Hernán Crespo", afirmou o dirigente, antes do clássico contra o Santos, pelo Campeonato Paulista.

Como o UOL Esporte havia publicado mais cedo, a negociação entre o clube e o zagueiro avançou bastante nas últimas horas. Ele estava livre no mercado da bola depois de rescindir com o Jiagsu Sunning, da China. Miranda chegou a conversar com o Coritiba, mas deu preferência ao São Paulo.

Tricampeão brasileiro pelo time do Morumbi, Miranda é o terceiro reforço da gestão de Julio Casares. Eleito em dezembro, o dirigente já acertou as contratações do atacante Bruno Rodrigues, ex-Ponte Preta, e do lateral direito Orejuela, ex-Cruzeiro.