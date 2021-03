Flamengo joga bem e vence o Macaé no Carioca com dois gols de Rodrigo Muniz

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo Campeonato Carioca, o Flamengo jogou bem e venceu o Macaé por 2 a 0, neste sábado (6), com dois gols de Rodrigo Muniz, seus primeiros pela equipe principal do clube. Com um time formado por jovens do sub-20 e alguns "reforços" internos, o Rubro-Negro é o líder do Estadual.

Com a vitória, a equipe comandada por Maurício Souza, técnico dos juniores, manteve os 100% de aproveitamento. Já o Macaé acumulou sua segunda derrota em dois jogos e já liga o sinal de alerta na briga contra o rebaixamento no Estadual.

JOGO

Não era o time de Rogério Ceni e nem o de Jorge Jesus, mas o Flamengo começou a partida a todo vapor. Logo aos três minutos, Michael fez boa jogada e tocou para João Gomes, que pegou de primeira e acertou a trave. A blitz rubro-negra continuou, e na sequência, Rodrigo Muniz recebeu na área e bateu no canto, mas a defesa do Macaé salvou em cima da linha. O gol parecia maduro, ainda mais quando Pepê chegou na frente de Milton Raphael em enfiada de bola e foi derrubado pelo goleiro. Na cobrança, entretanto, o meia parou na trave.

A partir daí o Macaé passou a incomodar em contra-ataques. O problema é que o time de Eduardo Allax atacava com muita gente e falhava na recomposição. Assim, o Flamengo, com mais qualidade, passou a encontrar espaços para as investidas com Michael, com passes precisos de Hugo Moura, João Gomes e Pepê.

Se não fossem as chances perdidas por Thiaguinho, o placar já estaria alterado, mas isso só aconteceu aos 37. Artilheiro nas divisões de base, Rodrigo Muniz subiu mais que a zaga do Macaé em cruzamento de Matheuzinho e cabeceou com força para fazer belo gol e desencantar. Foi o primeiro gol do centroavante com a camisa do Flamengo no time principal. Ele havia feito um gol em seu empréstimo ao Coritiba.

Com a vantagem no placar, o Flamengo passou a administrar o resultado, valorizar a posse de bola e diminuiu o ritmo do jogo. Sem qualidade, o Macaé não oferecia resistência.

Foram oito jogos até sair o primeiro, mas quando Rodrigo Muniz balançou as redes pela primeira vez, tudo passou a ser mais natural. O camisa 9 coroou sua boa atuação no Maracanã com mais um gol de cabeça no segundo tempo. Aos 20, o centroavante aproveitou lindo cruzamento de Ramon para tirar do goleiro e aumentar o placar para o Flamengo.

MACAÉ

Milton Raphael; Pedro Costa (Marcus), Barba (Álvaro), Helton e Patrick; Amaral (Eduardo), Rossales, Wagner e Wallacer; Lopeu (Cristiano Júnior) e Rafael Castro (Edy). Técnico: Eduardo Allax.

FLAMENGO

Gabriel Batista; Matheuzinho, Noga, Natan e Ramon; Hugo Moura, João Gomes, (Daniel Cabral) e Pepê (Richard Ríos); Thiaguinho (Lázaro), Michael (Gabriel) e Rodrigo Muniz. Técnico: Maurício Souza.

FICHA TÉCNICA

MACAÉ 0 x 2 FLAMENGO

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/hora: 06/03/2021, às 18h (de Brasília)

Árbitro: Yuri Elino da Cruz

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Correa e Gustavo Correia

Cartões amarelos: Pedro Costa e Álvaro (Macaé) e Ramon (Flamengo).

Gols: Rodrigo Muniz (2), do Flamengo, aos 37 minutos do primeiro tempo e aos 20 minutos do segundo tempo.