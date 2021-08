Presidente do Olímpia diz que Arrascaeta 'deveria ter sido preso'

Estou enojado. Nós sabíamos que jogaríamos contra uma grande equipe, uma das melhores do continente, mas a arbitragem é uma vergonha. Houve três ou quatro ações que vão te afetando e que tiveram uma forte incidência na equipe e no resultado", completou.

À rádio Urbana 106.9 FM, o presidente afirmou que a arbitragem foi "vergonhosa" e afirmou que o meia do Flamengo merecia ser expulso no fim do primeiro tempo. Após choque, Salazar deixou o estádio de ambulância e está no hospital.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Presidente do Olímpia, Miguel Brunotte reclamou da arbitragem na derrota por 4 a 1 para o Flamengo pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Para ele, Arrascaeta "deveria ter sido preso" pelo lance que culminou na lesão do lateral Victor Salazar.

