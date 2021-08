Leticia Bufoni responde Kelvin Hoefler: '10 mil atletas foram fazer função'

Em entrevista ao "SporTV" na ocasião, Kelvin disse que Letícia "não foi tão feliz" em suas declarações e minimizou a polêmica: "É parte do jogo. Eu tive que me isolar, tive que trazer essa medalha. Infelizmente, ela não foi tão feliz nas declarações dela. Mas eu estou aqui para representar o meu país, o skate".

Na sequência, Bufoni explicou que Kelvin "nunca está com a gente nos rolês, nunca faz parte das nossas atividades por uma opção dele (...) Respeito muito a história dele, o moleque anda muito de skate, não tenho o que falar dele, mas infelizmente ele não gosta de andar com a gente, de participar das nossas atividades".

Não é a primeira vez que Kelvin e Letícia se desentendem. Quando o skatista ganhou sua medalha, ela não postou nenhuma publicação comemorando a conquista, o que intrigou os seguidores, que levantaram a hipótese de eles estarem "brigados", já que a comunidade do skate no mundo costuma ser muito unida.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A skatista Letícia Bufoni respondeu a afirmação de Kelvin Hoefler sobre estar "de função" nas Olimpíadas de Tóquio. Em suas redes sociais, ela ironizou a fala do medalhista de prata no street.

