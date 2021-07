Presidente do Coritiba morre de covid-19 aos 67 anos

Renato Follador, presidente do Coritiba, morreu de covid-19 na noite desse sábado (3). Follador tinha 67 anos e estava a frente do clube desde de janeiro de 2021, quando disputou o cargo com gestão prevista até 2023.

O presidente estava internado desde o dia 1° de junho na UTI e chegou a fazer tratamento de ECMO (o mesmo feito pelo ator e humorista Paulo Gustavo), mesmo assim não resistiu. Seu pulmão já estava com mais de 80% comprometido.

Renato chegou a tomar a primeira dose da vacina contra a covid-19, e deveria tomar a segunda dose neste mês de julho. O clube emitiu uma nota de pesar e se solidarizou com a família.

Em sua carreira, Renato foi meio-campista do Coxa Branca nos anos 70, mas teve que se aposentar cedo por conta de uma grave lesão no joelho. Mesmo assim, continuou acompanhando o time do coração e se tornou presidente do clube.