Milwaukee Bucks vence Atlanta e enfrenta o Phoenix Suns nas finais da NBA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de 47 anos, Milwaukee Bucks chegou à final da NBA. Na noite de sábado (3), o time venceu o Atlanta Hawks por 118 a 107, fora de casa, no jogo 6, e se consagrou campeão da Conferência Leste.

O destaque da partida foi o Khris Middleton, que marcou 32 pontos durante todo o jogo, sendo 23 deles apenas no terceiro quarto. Além disso, somou 4 rebotes, 7 assistências e 3 roubos.

Vale ressaltar que os Bucks estavam sem seu principal jogador. Giannis Antetokounmpo está com problemas no joelho direito -por ter se machucado no jogo 4- e assistiu ao confronto do banco de reservas. Agora, os Bucks vão enfrentar o Phoenix Suns nas finais da NBA.

O primeiro jogo será na próxima terça-feira, 06, às 22h (de Brasília). O Suns terá a vantagem do mando de quadra.

O JOGO

Os Bucks chegaram a abrir 11 pontos de vantagem no primeiro quarto, mas os Hawks reagiram, com Gallinari e Bogdanovic liderando o ataque. Trae Young fez 3 pontos e deu 2 assistências nos primeiros 8 minutos de seu retorno às quadras. Os dez minutos iniciais terminaram em 28 a 24 para os Bucks.

Com baixo aproveitamento, os times terminaram com um placar igual, com 19 pontos no segundo quarto. Os Hawks erraram muitos arremessos e não conseguiu ficar a frente no placar em nenhum momento nos dois primeiras quartos. O segundo quarto fechou em 47 a 43 para os Bucks.

Khris Middleton chegou a marcar 13 pontos seguidos sem que os Hawks conseguissem dar uma resposta.

A torcida dos Hawks já estava em clima de despedida, com Trae Young marcando apenas 7 pontos no jogo todo, até o momento. Middleton e Jrue Holiday foram os nomes que ajudaram os Bucks a garantir uma boa vantagem no placar de 91 a 72.

Os Hawks até tentaram ensaiar uma reação, chegando a ficar com uma diferença de apenas 6 pontos, mas não conseguiram superar os Bucks. A vantagem terminou em 118 a 107.

Confira o calendário das finais:

Suns x Bucks - Jogo 1 - Terça, 06/07 - 22h (de Brasília)

Suns x Bucks - Jogo 2 - Quinta, 08/07 - 22h (de Brasília)

Bucks x Suns - Jogo 3 - Domingo, 11/07 - 21h (de Brasília)

Bucks x Suns - Jogo 4 - Quarta, 14/07 - 22h (de Brasília)

Suns x Bucks - Jogo 5 - Sábado, 17/07 - 22h (de Brasília)

Bucks x Suns - Jogo 6 - Terça, 20/07 - 22h (de Brasília)

Suns x Bucks - Jogo 7 - Quinta, 22/07 - 22h (de Brasília)