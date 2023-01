Presidente da CBF diz que homenageou Dinamite ao escolher nome de filho

Além do dirigente, representantes dos três grandes clubes do Rio de Janeiro estiveram presentes no velório do maior ídolo do Vasco.

"Meu filho nasceu em 1977, Roberto de Oliveira Gomes, e foi em homenagem ao Roberto Dinamite. Atleta exemplar, que sempre estava com um sorriso no seu semblante. Não fui só eu, tenho alguns amigos que homenagearam colocando Roberto, ou Roberta, em seus filhos", afirmou Rodrigues.

Rodrigues apontou Dinamite como um "atleta exemplar" e que sempre estava com um sorriso no rosto.

