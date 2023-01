Presidente da CBF atualiza busca de técnico e descarta 'jogar por uma bola'

"Queremos treinador com esse perfil. Falam que treinador tal joga por uma bola. Treinador que só joga por uma bola não cabe na seleção brasileira. Estamos dentro do tempo ainda", afirmou Ednaldo Rodrigues em entrevista no Mané Garrincha após a Supercopa entre Flamengo e Palmeiras.

