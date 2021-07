Positivo persistente em testes para Covid tira surfista português dos Jogos

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - A equipe portuguesa está desfalcada nos Jogos Olímpicos. Testado positivo para a Covid-19, o surfista Frederico Morais, de 29 anos, ficou impossibilitado de se juntar a Yolanda Siqueira e Teresa Bonvalot, as duas outras representantes do país na modalidade, e não desfrutará das ondas da praia de Tsurigasaki. O curioso no caso de Morais é que o resultado positivo tem se repetido desde o último dia 14.

"No dia 14, testei positivo. Fiz dez dias de isolamento, não tive quaisquer sintomas, estou vacinado há mais de um mês e meio e, mesmo assim, com todas as precauções, contraí o vírus. Continuo a dar positivo e, por isso, não poderei ir a Tóquio."

Pelas redes sociais, Frederico traduziu a notícia como a mais triste de sua vida: "Este é provavelmente o post mais triste da minha vida, mas como em tudo o resto, tenho que encarar! O covid que levou a um adiamento dos Jogos tirou-me agora a possibilidade de cumprir um sonho de criança, um sonho de atleta e de homem. Paris 2024 espera por mim que eu não desisto", destacou.

Com a ausência do surfista, 11º colocado no circuito mundial, a delegação de Portugal em Tóquio fica reduzida a 91 participantes, em 17 modalidades.