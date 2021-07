Brasileira perde para líder do ranking mundial e é eliminada no judô

Gabriela já havia recebido uma punição por falta de combatividade no início do combate e levou o golpe decisivo depois de 2 minutos e 20 segundos.

Depois de vencer Harriet Bonfa, do Malawi, na estreia, ela foi derrotada por ippon por Distria Kransiqi, do Kosovo, líder do ranking mundial.

TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - A brasileira Gabriela Chibana foi eliminada do judô em sua segunda luta nas Olimpíadas de Tóquio, neste sábado (24) no Japão.

