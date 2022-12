Por recorde das 24h, ciclista da periferia de SP se desdobra entre trabalho e treino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pode chover canivete na Vila Brasilândia (zona norte da cidade de São Paulo), que o produtor cultural Flávio Silva não vai deixar de fazer o seu treino diário de ciclismo. O objetivo é estar preparado para em julho de 2023 conseguir pedalar 800 Km em 24h, e assim se tornar recordista nacional da modalidade.

O recorde oficial brasileiro das 24h pertence ao saudoso ciclista Claudio Clarindo, com a marca de 699 Km registrada em 2011 pela WUCA (Associação Internacional de Ciclismo de Ultra Distância) no antigo velódromo olímpico do Rio de Janeiro. Contudo, uma marca ainda maior, de 746,5 Km, alcançada pelo próprio Clarindo nas 24h de Sebring (prova nos Estados Unidos), nunca foi homologada pela WUCA.

O desafio marcado para julho de 2023 não será a primeira tentativa de Flávio Silva. Há pouco mais de um mês, em 15 de outubro, o produtor cultural conseguiu alcançar 580 Km pedalados em 24h na ciclovia do rio Pinheiros, marca que, pelos dados oficiais da WUCA, é a mais longa já homologada em ambiente externo no país.

Segundo o ciclista, esse primeiro resultado foi comprometido pela chuva, que começou a cair na metade do desafio, e pelas características do circuito linear, que o obrigava a praticamente parar a bicicleta para realizar uma curva de 180 graus a cada volta de 7 Km. "Além da desaceleração, há um grande desgaste físico para retomar a velocidade média nessas condições, e eu repeti esse desgaste nas duas pontas do circuito por 81 vezes!", disse.

Flávio ainda não definiu onde fará a próxima tentativa, mas está certo que será em algum circuito que não o obrigue a parar a bicicleta, e num período onde haja menor risco de chuva.

Apesar das dificuldades com terreno e clima, comuns a qualquer desafiante, o maior obstáculo para Flávio está em seu bolso. Morador da Vila Brasilândia, bairro com uma das menores médias de renda da cidade de São Paulo, ele se desdobra para conseguir equilibrar o tempo entre trabalho, família e os longos treinos. "Minha maior dificuldade é manter as contas em dia e ter tempo para treinar. Sou eu que faço comida, lavo roupa, cuido de meu filho de 11 anos e pago todas as contas da casa. Como ainda não achei um patrocínio que banque tudo, a solução é fazer qualquer deslocamento de trabalho como parte de meu treino".

No desafio feito em outubro, Flávio contou com apoio de cinco marcas —Mauro Ribeiro doou uniformes, Dobro doou suplementos energéticos, Coffee Run Bike cuidou dos alimentos, Tutto Bikes emprestou a bicicleta e Strava cedeu uma assinatura premium vitalícia. O ciclista também recebeu uma ajuda financeira de amigos, que arrecadaram R$ 1.700 em vaquinha, e R$ 500 de um único patrocínio, a empresa Farah Service, que é a administradora da Ciclovia do Rio Pinheiros.

Para o próximo intento de Flávio, a Farah Service continua sendo a única empresa a garantir uma das cotas de patrocinadores. "O Flávio incentiva outros positivamente, e é isso que procuramos quando patrocinamos nossos embaixadores, pessoas que de alguma maneira inspirem b

Na esperança de encontrar mais um punhado de interessados em patrocinar a façanha, o obstinado ciclista já começou a levar seu projeto de porta em porta, sempre pedalando.