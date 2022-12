Cristiano Ronaldo fecha acordo e vai jogar na Arábia Saudita, diz jornal

Com isso, a receita do jogador poderia chegar a 200 milhões de euros (R$ 1,09 bilhão) por ano, entre salário e acordos de publicidade, segundo o diário espanhol. Ele encerraria o vínculo em junho de 2025, quando teria 40 anos.

O astro português teria fechado um acordo e assinará um contrato de dois anos e meio com a equipe, depois de rescindir seu vínculo com o Manchester United em meio à disputa da Copa do Mundo com a seleção de Portugal.

