Por que Santos contratou atacante uruguaio por apenas quatro meses

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos surpreendeu ao contratar o atacante Maximiliano Silvera em um contrato apenas até o fim de 2023.

Silvera, aos 25 anos, foi uma indicação direta do técnico Diego Aguirre. Ele não estava na pauta dos analistas do clube.

O centroavante foi artilheiro do Campeonato Uruguaio pelo Cerrito, mas teve passagens frustrantes no Juárez e Necaxa, ambos do México.

Ele chegou em alta após receber várias propostas, mas fez um gol em 17 jogos pelo Juárez e nenhum em 24 partidas no Necaxa. No Cerrito, balançou as redes 53 vezes em 129 oportunidades.

APOSTA

Com desempenho recente ruim, o Santos aceitou o pedido de Aguirre, mas se protegeu com um acordo de produtividade.

O contrato é até dezembro, com salário baixo e bônus por determinado número de jogos e gols marcados. O Peixe tem a preferência de renovação para 2024.

Animado com a oportunidade de atuar no Peixe de Pelé, Silvera aceitou esse contrato. Os números são bem diferentes em relação ao México.

POUCAS OPÇÕES

Diego Aguirre entende que o Santos está desfalcado de opções de velocidade no ataque.

Aguirre já utilizou Jean Lucas, João Lucas e Kevyson improvisados. As alternativas de origem são Soteldo, Lucas Braga, Mendoza e Weslley Patati.

Maxi Silvera é centroavante, mas tem 1,77m e é rápido. Aguirre pretende utilizá-lo mais como ponta.