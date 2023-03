Por conta das fortes chuvas, duelo entre Parintins e Princesa é adiado; veja nova data

A entidade remarcou a realização do jogo para terça-feira, (14), no próprio Francisco Garcia, às 15h30. O embate entre Tourão e Tubarão é válido pela ida das quartas de final do Campeonato Amazonense 2023.

O duelo entre RPE Parintins e Princesa do Solimões, que aconteceria neste domingo (12), foi adiado, pois o gramado do estádio Francisco Garcia não reúne condições adequadas para receber a partida, por conta das fortes chuvas que têm caído em Rio Preto da Eva. O adiamento foi comunicado pela Federação Amazonense de Futebol (FAF) e pelos próprios clubes.

