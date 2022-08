Ponte Preta vence Vasco em partida marcada por briga entre torcidas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em noite marcada por confusão entre as torcidas na arquibancada e nos arredores do estádio, a Ponte Preta venceu o Vasco por 3 a 1, nesta terça-feira (9), no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os gols do time de Campinas foram marcados por Walisson, Lucca e Fessin, enquanto Raniel pontuou pelo time cruzmaltino.

O Vasco entra em campo novamente no sábado (13), contra o Tombense, às 11h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), enquanto a Ponte Preta joga um dia antes, na sexta-feira (12), contra o Brusque, às 21h30 (de Brasília), no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).

O time da casa abriu o placar logo cedo, aos seis minutos, em cabeçada do meio-campista Walisson. Pouco depois, aos nove minutos, começaram os conflitos no estádio.

Logo depois de o árbitro Anderson Daronco reiniciar o duelo, o portão que divide os setores entre mandantes e visitantes no estádio Moisés Lucarelli foi derrubado de maneira violenta.

Sem a presença da divisória, vários torcedores das duas equipes se enfrentaram com socos, chutes e pontapés. Ao notar a pancadaria, o juiz paralisou o jogo.

Em meio ao tumulto e a demora da polícia para chegar ao local, os jogadores de Ponte e Vasco chegaram a pedir calma e se encaminharam à região do alambrado que divide o gramado da arquibancada.

Somente depois de dez minutos, as autoridades controlaram a confusão, e o duelo foi reiniciado normalmente.

O Vasco conseguiu buscou o empate aos 35 minutos, com gol de Raniel após falta cobrada por Alex Teixeira.

Os times voltaram mais ofensivos para a segunda etapa, com os dois lados criando oportunidades. O time cruzmaltino chegou a pontuar novamente com Raniel, em gol anulado por impedimento confirmado pelo VAR. Alex Teixeira ofereceu risco novamente, mas a bola morreu na trave.

Aos 33 minutos, Elvis cobrou escanteio, a bola foi desviada por Mateus Silva e empurrada para a rede por Lucca, que aumentou a pontuação para o time de Campinas.

A Ponte Preta fechou o placar aos 38 minutos, com gol de Fessin, em contra-ataque do elenco campinense, e encerrou a partida em 11ª lugar na tabela, com 29 pontos.

Com a derrota, o clube cruzmaltino continuou com 39 pontos, e terminou a disputa em quarto lugar.

PONTE PRETA

Caíque, Igor Formiga (Bernardo), Mateus Silva, Fábio Sanches e Artur; Léo Naldi e Felipe Amaral (Wesley Fraga); Walisson (Fessin), Elvis e Everton (Nicolas); Lucca. Técnico: Hélio dos Anjos.

VASCO

Thiago Rodrigues, Léo Matos (Matheus Ribeiro), Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Zé Gabriel (Bruno Tubarão), Andrey e Marlon Gomes; Gabriel Pec (Figueiredo), Raniel (Eguinaldo) e Alex Teixeira (Fábio Gomes). Técnico: Emílio Faro.

Estádio: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Renda: R$ 122.365,00

Público: 8.103 presentes / 7.804 pagantes

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Cartões amarelos: Caíque, Felipe Amaral, Elvis (PON); Léo Matos, Alex Teixeira (VAS)

Gols: Walisson (PON), aos 7', e Raniel (VAS), aos 34'/1ºT; Lucca (PON), aos 33', e Fessin (PON), aos 38'/2ºT.