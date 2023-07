Polônia entra em contato e monitora jovem do Grêmio para seleção

Ronald fez parte da seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano e no Mundial da categoria neste ano. Como não atuou até o momento na seleção principal, poderia naturalmente optar por jogar pela seleção europeia.

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Autor do gol da vitória contra o Atlético-MG, o volante Ronald, do Grêmio, foi procurado por representantes da Federação Polonesa de Futebol. O jogador tem processo de cidadania em andamento no país e passará a fazer parte do radar da seleção.

