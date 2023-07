Flamengo tem nigeriano no sub-20. E não quer que ele seja o único africano

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo tem em Elijah Shola, um atacante nigeriano de 18 anos, a sua conexão mais recente com o futebol africano. E a ideia é que o olhar do clube para o continente vá além.

Shola é o primeiro contratado desde que o Flamengo passou a observar de forma mais próxima jogadores africanos. Ele assinou por empréstimo até 31 de janeiro de 2024, junto ao Remo Stars (NIgéria). O Flamengo tem opção de compra se entender que o jogador tem futuro.

O time rubro-negro entende que pode ampliar a captação de jogadores na África, olhando o que acontece nos clubes europeus.

O observador do Flamengo, Lucien Souza, fez três viagens recentes a países africanos: passou por Nigéria, Senegal e Egito (Copa Africana Sub-20).

Shola chamou atenção inicialmente na Viareggio Cup, disputada na Itália, em março de 2022. O time dele foi vice-campeão. Depois, Lucien foi ao Remo Stars, em novembro.

Após a indicação de Lucien, a diretoria continuou a observação do jogador por meio de plataformas de análise de desempenho e tomou a decisão de contratá-lo.

Shola teve o nome publicado no BID da CBF na sexta-feira (21) passada e está liberado para atuar pelo Fla em competições nacionais.

"Para a gente, é uma novidade, um mercado que precisamos conhecer melhor. Mas pela grandeza, não podemos nos fechar. Grandes europeus têm africanos performando em altíssimo nível, por que o Flamengo não?", disse Luiz Carlos Azevedo, gerente da base do Flamengo, à FlaTV.

ADAPTAÇÃO

O comando da base do Flamengo entende que Shola ainda está em fase de adaptação. A diretoria da base adota cautela para que ele não seja lançado em fases decisivas dos torneios. Nesta quarta (26), o Flamengo enfrenta o Athletico-PR no jogo de volta pelas quartas de final do Brasileiro Sub-20 e precisa virar o confronto, após perder na ida por 2 a 1. A tentativa de deixar Shola mais à vontade passa pelo contato com o técnico do sub-20 B, Leonardo Cherede, que fala inglês.

COMO ELE JOGA

Shola é um jogador veloz, um atacante pelas pontas. No Remo Stars, jogava no meio-campo, até que um treinador o deslocou para ser um atacante de lado de campo.

Em testes com a comissão técnica do Flamengo, ele chegou a bater 36 km/h. Em 2019, contra o Internacional, Bruno Henrique atingiu 38 km/h.

O jogador chegou a participar de treinos com o time principal do Flamengo e tirou uma foto com David Luiz. O nigeriano é torcedor do Arsenal, um dos times que o zagueiro defendeu na Inglaterra.

O Flamengo já teve três africanos no time profissional. O mais recente foi Aluspah Brewah, em 2004, de Serra Leoa, que não chegou a jogar por conta de problemas no visto.