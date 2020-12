À polícia, ex-Inter diz que estava brincando em vídeo que sugere abuso

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-jogador da base do Inter Matheus Monteiro depôs à Polícia Civil do RS na tarde desta terça-feira (1º). Ele foi chamado para prestar esclarecimento sobre um vídeo em que aparece contando que dopou uma mulher numa festa para depois insinuar que teria ocorrido um crime de abuso. Segundo a delegada Jeiselaure Rocha de Souza, titular da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam), o jogador alegou que falou à câmera em tom de brincadeira.

"Ele negou que tenha efetivamente feito o que narrou no vídeo, disse que era uma brincadeira, uma festa na casa de outro Matheus (também atleta do Inter) e o (Luiz) Vinícius (também ex-jogador do Inter) gravou. Disse que aquilo não aconteceu", explicou a delegada à reportagem. "Ele disse que era uma brincadeira, que jamais faria aquilo", completou.

Jeiselaure explicou à reportagem que Matheus já era acusado de violência doméstica. Os registros foram feitos por meio de disque-denúncia pela atual companheira dele, que também será ouvida.

Ela não pediu medida protetiva na ocasião e também não quis fazer uma representação contra o atleta. Mas os registros foram feitos.

"Instauramos um procedimento. Agora, com a repercussão, se alguma mulher se sentiu vítima, que procure a delegacia. Não temos efetivamente vítima neste caso ou localização onde ocorreu. O Vinícius só gravou o vídeo, também disse que não sabe onde foi. Precisamos que, se tenha alguma vítima, que procure a delegacia e faça uma denúncia", afirmou a delegada.

Ainda nesta terça, Luiz Vinícius e a companheira de Matheus Monteiros serão ouvidos. O jogador que foi o anfitrião da festa em que o vídeo foi gravado também será chamado para depor.

"Precisamos aprofundar a investigação, ouvir todos eles. É importante que, se houve esta vítima, que ela se apresente, para que possamos apurar tudo. Neste caso, precisamos apurar, inclusive, se houve estupro de vulnerável, se realmente ele fez o que diz no vídeo. Precisamos aprofundar a investigação", explicou.

Pela manhã, o Internacional rescindiu os contratos de Matheus Monteiro e Luiz Vinícius.