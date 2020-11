Pietro Fittipaldi substituirá Grosjean na F-1 após acidente do francês

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Haas anunciou nesta segunda-feira (3) que o piloto brasileiro Pietro Fittipaldi, 24, reserva da equipe, substituirá Romain Grosjean na próxima etapa da F-1: o GP de Sakhir, no Bahrein, no domingo (6).

Na última etapa, também disputada no Bahrein neste domingo (29), o francês sofreu um impressionante acidente logo depois da largada, quando bateu no guard rail e seu carro explodiu e partiu ao meio. Ele conseguiu deixar o veículo sem ferimentos graves, mas com queimaduras nas mãos e suspeita de fratura nas costelas. Assim, não terá condições de participar da próxima corrida.

Neto do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi, Pietro fará sua estreia na categoria. Ele será o 32º piloto brasileiro a correr na F-1. O último representante do país foi Felipe Massa, que deixou a principal categoria do automobilismo mundial em 2017.

Antes de demonstrar seu entusiasmo pela oportunidade, Fittipaldi disse que está feliz por Grosejean ter escapado do acidente apenas com ferimentos leves. "O mais importante de tudo é que Romain está seguro e bem", afirmou. "Claro que não é circunstância ideal para estrear na F-1, mas sou extremamente grato ao Gene Haas e Gunther Steiner por me colocarem no carro neste fim de semana", acrescentou.

Chefe da equipe Haas, Steiner afirmou que considera o piloto brasileiro pronto para o desafio de estrear na F-1. Pietro é piloto reserva da escuderia há duas temporadas. "A escolha de colocar Pietro no carro foi bem fácil. Ele está familiarizado com o carro. Tenho certeza que fará um bom trabalho."

Fittipaldi esteve com a Haas na maioria das corridas de 2020, atuando como piloto de testes. O brasileiro já testou os dois últimos carros da equipe na F-1 em sessões de treinos livres e de pré-temporada.

"Tenho acompanhado o time durante muito tempo nesta temporada, nas pistas e no simulador. Estou familiarizado com a forma que o time opera durante um grande prêmio. Será incrível poder largar pela primeira vez na F-1. Darei meu máximo e já estou ansioso para o primeiro treino livre", disse Pietro.

A Haas informou ainda que Ramain Grosjean segue internado em um hospital no Bahrein e que seu estado de saúde é estável. Ele não chegou a perder a consciência durante o acidente. "O tratamento para as queimaduras que Grosjean sofreu nas costas de ambas as mãos está indo bem. O piloto foi visitado por Gunther Steiner, nesta segunda e recebeu a notícia de que receberá alta nesta terça-feira (1º)."