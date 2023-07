Pelo Brasileiro Série C, Manaus enfrenta Aparecidense-GO neste sábado

Manaus/AM - O Manaus visita, neste sábado (1º), a Aparecidense-GO pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C de 2023. A partida acontece no estádio Aníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia (município distante a 20 quilômetros de Goiânia) às 18h (horário da capital amazonense). O duelo contra o time goiano será o primeiro do técnico Moacir Júnior como comandante do Gavião Real fora de casa, informou a assessoria do Manaus FC*.

O treinador Moacir Júnior fará seu primeiro jogo fora de casa no comando do Manaus justamente contra a equipe que comandou por cerca de um ano. Reencontrando a Aparecidense-GO, o técnico do Gavião Real reforçou a importância do resultado positivo. “São ossos do ofício. Eu, obviamente, estando hoje do lado do Manaus, vou brigar com todas as forças possíveis para que a gente consiga um bom resultado no jogo. Vamos ter todas as adversidades que um jogo fora oferece, mas acho que é momento. Chegou o momento agora. Toda tempestade passa e a gente espera fazer um grande jogo e construir o resultado”, pontuou o técnico Moacir Júnior.

Enquanto o Manaus vem de empate contra o Confiança-SE, em 3 a 3 no último sábado (24), no estádio Ismael Benigno, a Colina, o time goiano vem de derrota por 1 a 0 para o Operário-PR, em jogo realizado na última segunda-feira (26), no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).

Elenco do Manaus

Goleiros: Reynaldo, João Guilherme, Vini Fávero e Holliver;

Laterais: Lucas Carvalho, Lucas Mota, Renan Luís, Dieyson e Capa;

Zagueiros: Luís Fernando, Bruno Bispo, Gustavo e Douglas;

Meio-campistas: Gilson, Felipe Baiano, Gabriel Tonini, Gabriel Lima, Jean Carlo, Gharib, Gabriel Correia, Gustavinho, João Lucas e Thallyson;

Atacantes: Hélio Paraíba, Henan, Klenisson, Franklin, Cardoso e Levy.

(*) Informações da assessoria do Manaus FC