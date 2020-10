Pelé recebe homenagens pelo aniversário de 80 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mundo, não só do futebol ou esportivo, homenageia nesta sexta-feira (23) Pelé pelo seu aniversário de 80 anos.

Edson Arantes do Nascimento, tricampeão mundial com a seleção brasileira, maior goleador da história e Rei do Futebol, recebeu cumprimentos de outras personalidades e entidades por meio de mensagens, fotos e vídeos e publicados nas redes sociais.

Romário, Ronaldo, Rivaldo, Kaka, Santos, CBF, Fifa e Comitê Olímpico Internacional estão entre os que já publicaram suas homenagens.