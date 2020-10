Bottas lidera treino livre com show de escapadas na estreia de Portimão

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - As Mercedes dominaram a primeira sessão de treinos livres para o GP de Portugal, que é também a primeira oportunidade de pilotos e equipes andarem no circuito de Portimão. Valtteri Bottas foi o mais rápido, com o tempo de 1min18s410, e foi mais de três décimos mais rápido que o companheiro Lewis Hamilton.

A sessão foi marcada por várias escapadas da pista devido à falta de aderência. Foram 66 as voltas deletadas por conta disso. A dificuldade já era esperada porque o asfalto da pista foi totalmente refeito para receber a Fórmula 1, então a tendência é que ele vá melhorando muito rapidamente ao longo das sessões. E os carros também não estavam tão bem acertados, o que ficou claro pelos vários carros que estavam com o assoalho batendo no chão, em uma pista recheada de subidas e descidas.

Mas isso é algo que será facilmente ajustado para a segunda sessão de treinos livres, que começa às 11h da manhã, pelo horário brasileiro.

A maioria das saídas de pista foi anotada nas curvas 1 e 4, que estão sendo monitoradas eletronicamente pela FIA neste final de semana, mas Max Verstappen também rodou logo no início (e depois aparentou ter problemas de motor, jogando óleo na pista) e Charles Leclerc teve uma escapada mais forte na curva 14, mas conseguiu se recuperar.

No final, o monegasco surpreendeu ao ficar com o quarto tempo, a menos de 1s das Mercedes, com Verstappen em terceiro.

O público português compareceu em número razoável ao primeiro treino livre, no retorno da F1 ao país após 24 anos. Todos os ingressos foram vendidos, mas mais de 15 mil tiveram de ser reembolsados devido a novas restrições relacionadas à segunda onda de infecções da Covid-19 na Europa. São esperadas 27 mil pessoas para o domingo.

Confira a classificação do 1º treino livre do GP de Portugal

1º Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 1min18s410

2º Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - +0s339

3º Max Verstappen (HOL/Red Bull) - +0s781

4º Charles Leclerc (MON/Ferrari) - +0s899

5º Alex Albon - (TAI/Red Bull) +0s955

6º Carlos Sainz (ESP/McLaren) - +1s031

7º Sergio Perez (MEX/Racing Point) - +1s497

8º Daniel Ricciardo (AUS/Renault) - +1s648

9º Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) - +1s714

10º Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - +1s790

11º Lando Norris (ING/McLaren) - +1s797

12º Daniil Kvyat (RUS/AlphaTauri) - +1s868

13º Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) - +1s870

14º Kevin Magnussen (DIN/Haas) - +2s436

15º Lance Stroll - (CAN/Racing Point) - +2s544

16º Romain Grosjean (FRA/Haas) - +2s759

17º Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) - +2s836

18º George Russell (ING/Williams) - +2s964

19º Esteban Ocon (FRA/Renault) - +3s263

20º Nicholas Latifi (CAN/Williams) - +3s644