Pelé é internado em São Paulo para seguir tratamento contra tumor

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Pelé foi novamente internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para seguir com o tratamento de um tumor no cólon.

Segundo boletim médico do hospital, o ex-jogador de 81 anos "está estável, e a previsão é que receba alta nos próximos dias".

Na terça (8), Pelé passou por uma nova sessão de quimioterapia no Einstein. A assessoria do ex-atleta afirmou que ele havia retornado para casa, mas, hoje, o hospital anunciou a nova internação.

No final de setembro, o ex-camisa 10 da seleção brasileira teve alta do mesmo hospital após um mês internado -parte deste período ele ficou na UTI.

Pelé havia sido internado originalmente para fazer exames de rotina que não puderam ser feitos no ano passado, por conta da pandemia. Os médicos identificaram um tumor no cólon direito, região do intestino grosso. O ex-jogador foi submetido a uma cirurgia para retirada do tumor.

Leia o boletim médico sobre Pelé:

"Edson Arantes do Nascimento encontra-se internado no Hospital Israelita Albert Einstein para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro deste ano. O paciente está estável, e a previsão é que receba alta nos próximos dias.

Dr. Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista no Hospital Israelita Albert Einstein

Dr. Alberto Goldenberg, cirurgião do aparelho digestivo no Hospital Israelita Albert Einstein

Dr. Rene Gansl, oncologista no Hospital Israelita Albert Einstein

Dr. Miguel Cendoroglo Neto, Diretor-Superintendente Médico e Serviços Hospitalares do Hospital Israelita Albert Einstein."