Corinthians encaminha acordo e espera anunciar Paulinho para 2022

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando o elenco do Corinthians se apresentar para a temporada de 2022, em janeiro, uma das principais novidades deverá ser a presença de Paulinho. O jogador e seu empresário, Giuliano Bertolucci, têm um acordo alinhavado com a diretoria do clube, mas o contrato ainda não foi assinado.

Paulinho, 33, rescindiu o acordo que tinha com o Al-Ahly, da Arábia Saudita, em setembro deste ano e está livre no mercado. Ele disputou apenas quatro partidas pelo time. O nome do possível reforço foi sugerido ao técnico Sylvinho no mês passado e ele concordou. O atleta passou alguns dias treinando no Centro de Treinamento Joaquim Grava, em novembro, antes de sair de férias.

Quando isso aconteceu, o acordo com o Corinthians já ficou encaminhado.

A negociação, emperrada no início, avançou a partir do momento em que o atleta aceitou que o time brasileiro não teria como igualar os salários recebidos por ele na Europa ou na China. Desde a primeira conversa, o presidente Duilio Monteiro Alves deixou claro que o Corinthians tinha interesse na contratação, mas Paulinho teria de se adequar à realidade financeira do futebol nacional. A decisão, então, estava com o jogador.

O Corinthians espera ter maior flexibilidade financeira em 2022 e quer negociar nomes que pesam na folha salarial. O principal deles é o meia-atacante Luan, que recebe cerca de R$ 800 mil por mês e tem sido pouco aproveitado por Sylvinho.

Paulinho atuou pelo clube de Parque São Jorge entre 2010 e 2013. Conquistou o Brasileiro de 2011, a Libertadores e Mundial de 2012 e o Paulista de 2013, antes de ser negociado com o Tottenham Hotspur (ING). Marcou 34 gols em 167 jogos.

Não é a primeira vez que o Corinthians tenta repatriá-lo. Em 2018, quando ele era pouco aproveitado no Barcelona (ESP), houve interesse, mas não acordo. Na época, Paulinho, acreditou ainda ter espaço na Europa. Em vez disso, voltou ao Guangzhou Evergrande (CHI), onde já havia atuado entre 2015 e 2017.

O volante deverá ser o primeiro reforço do time alvinegro para a Copa Libertadores de 2022, mas não o único. Outra prioridade é a aquisição de um centroavante. Diego Costa, do Atlético-MG, foi oferecido, mas é considerado caro. Seus vencimentos são superiores a R$ 1 milhão mensais. Anderson Talisca, que está no Al-Nassr, da Arábia Saudita, interessa.

Com 57 pontos e a uma rodada do fim do Campeonato Brasileiro, o Corinthians já está classificado para a próxima edição da principal competição sul-americana. Se derrotar o Juventude nesta quinta-feira (9), em Caxias do Sul, garante a quarta colocação e vai direto para a fase de grupos, sem precisar passar por eliminatórias.

Se empatar, também pode manter a posição, desde que o Fortaleza não derrote o Bahia, no Ceará.